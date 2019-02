Nieuw programma op Radio West over gezondheid: Vitamine W

DEN HAAG - Vanaf vanavond (woensdag) is Radio West een nieuw programma rijker: Vitamine W. Het programa gaat over gezondheid en zorg en wordt gepresenteerd door Yvonne Nesselaar. In de eerste aflevering zijn de wethouders gezondheidszorg van Den Haag en Leiden te gast.

Het programma wordt van 19.00 uur tot 20.00 uur uitgezonden. De Haagse wethouder Kavita Parbhudayal en haar Leidse collega Marleen Damen zijn aanwezig in de studio. Luisteraars kunnen vragen stellen aan de bestuurders door tijdens de uitzending te bellen met 070-390 54 54.

Er kan ook per mail worden gereageerd op vitaminew@omroepwest.nl. Het programma is de komende weken elke woensdagavond te beluisteren. Programmamaker en presentator Yvonne Nesselaar is enthousiast.



Niet ingewikkeld of zwaar

'Ik vind het heel erg leuk om de zorg bij mensen thuis te brengen, dichtbij de luisteraars van Omroep West.' Wat de luisteraars kunnen verwachten? 'Van alles. Van oogzorg tot plastische chirurgie en van prostaatkanker tot gezonde voeding.'

Het wordt geen heel ingewikkeld of zwaar programma. 'Het wordt een gezellig programma, waarin we op een luchtige manier praten over onderwerpen die soms best moeilijk zijn', aldus Nesselaar.



Wie is Yvonne?

Yvonne Nesselaar heeft vele jaren ervaring in de gezondheidszorg als patiëntenvoorlichter en communicatieadviseur voor zorginstellingen. Daarnaast presenteerde zij 12 jaar een gezondheidsprogramma bij Radio Rijnmond.

Klik hier om naar Radio West te luisteren of hier voor een overzicht van de frequenties en manieren om de zender te ontvangen. Het programma is - na de uitzending - ook als podcast te beluisteren.