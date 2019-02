Deel dit artikel:













Man die iemand knock-out sloeg meldt zich na uitzending Team West

DEN HAAG - Een 25-jarige man uit Voorburg heeft zich bij de politie gemeld nadat hij dinsdag was te zien in het opsporingsprogramma Team West. Hij zou een 25-jarige man knock-out hebben geslagen in de Lange Houtstraat in Den Haag. De mishandeling was door iemand gefilmd en dat filmpje belandde twee maanden later via WhatsApp bij het slachtoffer.

Op de beelden was te zien dat het slachtoffer in de nacht van 1 op 2 september vorig jaar met iemand stond te praten. Vanuit het niets gaf die man hem een harde vuistslag in zijn gezicht, waardoor hij knock-out op de grond viel. Nadat hij bijkwam, werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer wist zelf niet wat er precies was gebeurd. Dat werd pas duidelijk toen hij het filmpje, waarop de mishandeling was te zien, twee maanden later ontving via WhatsApp. Het is niet bekend wie het heeft gemaakt en als eerst heeft doorgestuurd aan anderen.

Beelden in Team West De verdachte was duidelijk te zien op de beelden. Nadat Team West die dinsdag uitzond, stapte hij naar de politie. De man is door de recherche gehoord en zal zich op een later tijdstip voor de rechter moeten verantwoorden.