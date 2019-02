Deel dit artikel:













'Koop boeren bij Rotterdam The Hague Airport uit om ganzenprobleem aan te pakken' Archief

DEN HAAG - De stichting Faunabescherming vindt dat boeren in de buurt van Rotterdam The Hague Airport moet worden uitgekocht door de overheid. Daarmee kun je voorkomen dat ganzen in de baan van opstijgende en landende vliegtuigen komen, aldus Faunabescherming woensdag bij de Raad van State. Ganzen zijn gek op gras en strijken neer in graslanden rond de regionale luchthaven.

Faunabescherming voert al jaren actie om een einde te maken aan het doden van ganzen. Woensdag werd een vergunning van de provincie Zuid-Holland aangevochten waarmee de Faunabeheereenheid tussen 15 mei en 31 juli ganzen mag laten doden door vergassing met CO2. De provincie wil het aantal ganzen dat jaarlijks blijft toenemen fors omlaag brengen. Ze vormen een gevaar voor het vliegverkeer en veroorzaken een miljoenenschade aan de landbouw, aldus het provinciebestuur. Uitspraak van de Raad van State volgt. LEES OOK: Afschieten ganzen Zuid-Holland mag doorgaan