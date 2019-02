West Wekker: klimaatspijbelen op het Malieveld

DEN HAAG - Goedemorgen! Duizenden scholieren spijbelen vandaag op het Malieveld in Den Haag omdat zij willen dat er meer maatregelen komen tegen klimaatverandering.

Spijbelen in het belang van het klimaat. Dat is het idee achter Youth for Climate. In diverse landen komen jongeren op straat omdat ze willen dat de politiek meer maatregelen neemt om klimaatverandering tegen te gaan. Vandaag is het de beurt aan Den Haag. Op het Malieveld worden duizenden scholieren verwacht. Wij zijn daarbij.

Zes jaar cel en tbs met dwangverpleging, dat eiste het Openbaar Ministerie twee weken geleden tegen Maarten O. De Leidenaar zou in september 2017 een 38-jarige Pool vermoord hebben in zijn huis aan de Tomatenstraat. Volgens O. deed hij dat onder invloed van een psychose en is hij volledig ontoerekeningsvatbaar. Justitie denkt dat O. tijdens de moord wel degelijk op sommige momenten wist wat hij deed. Vandaag hoort O. zijn straf.

Het weer : In de ochtend valt hier en daar een bui. Daarna komt de zon door. Bij een aan zee krachtige tot harde zuidwestenwind wordt het 9 graden.

Het tekort aan woonruimte voor arbeidsmigranten uit Oost-Europa loopt dit jaar verder op naar 120.000 tot 150.000 plaatsen. Dat becijferen Stichting Normering Flexwonen, een keurmerk voor tijdelijke huisvesting en het Expertisecentrum Flexwonen. Oorzaak: de groeiende economie en de verhitte woningmarkt.

Het aantal personenauto's van vijftien jaar of ouder is de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld. Er kwamen vooral veel zogeheten 'youngtimers' bij, oftewel auto's van minimaal vijftien en maximaal 39 jaar oud. Dat becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het kabinet moet niet in zee gaan met het Chinese Huawei om in Nederland een 5G-netwerk aan te leggen. De Chinese staat heeft Huawei in zijn greep en kan naar hartelust in Nederland spioneren als dat bedrijf hier het nieuwe mobiele internet mag bouwen, vreest GroenLinks.

