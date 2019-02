Deel dit artikel:













Man raakt gewond bij steekpartij in Den Haag Slachtoffer steekpartij Van Alkemadelaan naar ziekenhuis gebracht | Foto: Nicky Pronk (Regio 15)

DEN HAAG - Aan de Van Alkemadelaan in Den Haag heeft woensdag rond zeven uur 's avonds een steekpartij plaatsgevonden waarbij een man in zijn arm is gestoken. De politie meldt dat het slachtoffer naar het ziekenhuis is gebracht en is op zoek naar de dader.

Het slachtoffer stond woensdagavond met zijn fiets ter hoogte van hockeyvereniging Klein Zwitserland toen een man zijn band lek wilde steken. Toen het slachtoffer hier wat van zei werd hij in zijn arm gestoken. De politie is op zoek naar de dader en heeft zijn signalement verspreid. Het gaat om een blanke man van tussen de dertig en veertig jaar. Hij heeft een normaal postuur, is zo'n 1,80 meter lang en droeg donkere kleding. De politie weet niet welke richting de dader op is gegaan en raadt aan om indien hij wordt gesignaleerd afstand te houden en 112 te bellen.