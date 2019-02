Deel dit artikel:













ZZ Leiden verliest, maar bereikt toch volgende ronde in Europa ZZ Leiden-speler Darius Thompson. (Foto: Orange Pictures)

LEIDEN - ZZ Leiden heeft woensdagavond het laatste groepsduel in de tweede ronde van de Europa Cup met 92-80 verloren van het Finse Kataja Basket. Doordat het verschil minder dan zestien punten was, eindigt ZZ Leiden toch als derde in de groep.

Het werd nog even spannend voor Leiden, omdat de Finnen op gegeven moment de nodige zestien punten voor stonden. Maar een lay-up van Darius Thompson bracht het verschil weer naar beneden. Uiteindelijk eindigde de wedstrijd met twaalf punten verschil. Daarmee was de derde plek in de poule veiliggesteld en mocht Leiden hoop houden op een vervolg in het Europa Cup-toernooi. Daarvoor moest Leiden wel de uitslagen van de andere Europa Cup-wedstrijden afwachten. Leiden moest namelijk behoren tot de drie beste nummers drie van alle poules. Na het bekijken van alle uitslagen, bleek dit het geval. Om 11.00 uur donderdagochtend vindt de loting plaats.