Westlanders gaan mogelijk 60 tot 80 euro meer aan afvalstoffenheffing betalen

WESTLAND - Als de gemeente Westland niet snel met een goed plan komt, zijn huishoudens vanaf volgend jaar waarschijnlijk tussen de 60 en 80 euro meer kwijt voor het ophalen en verwerken van afval. Volgens wethouder Leen Snijders loopt de gemeente tegen een behoorlijke kostenstijging op, met een tekort van ruim 2 miljoen euro tot gevolg. Dit meldt mediapartner WOS.

De stijgende kosten voor de gemeente hebben te maken met nieuwe contracten, een verhoging van de afvalstoffenbelasting van het Rijk en lagere inkomsten uit oud-papier en plastic. Voor dit jaar wordt het benodigde extra bedrag uit de algemene reserve gehaald, maar dat is een tijdelijke oplossing.

Snijders wil dan ook zo snel mogelijk met de gemeenteraad van gedachten wisselt over het afvalinzamelingsbeleid, zodat het tekort kan worden teruggedrongen. Het scheiden van afval speelt daarbij een belangrijke rol. Op die manier zou bijvoorbeeld het restafval minder vaak opgehaald hoeven worden, wat automatisch voor lagere kosten zorgt. Eerder werd dat plan door de raad afgeschoten.



Afval in vuilcontainer op straat

Een andere manier om de kosten te verlagen is het zogeheten omgekeerd inzamelen, waarbij (een deel van) het afval niet langer aan huis wordt opgehaald. In steeds meer plaatsen wordt dit gedaan. Gevolg is dan dat bijvoorbeeld restafval voortaan in een vuilcontainer in de straat gedeponeerd moet worden.

Diftar, wat staat voor gedifferentieerde tarieven, is ook een mogelijkheid. Met die methode wordt per huishouden geregistreerd hoeveel afval er aangeboden wordt. Daarbij wordt het principe van 'de vervuiler betaalt' gehanteerd. Nadeel is ook dat het illegale dumping van afval in de hand werkt.



Scheiden bij de bron

Ook over na-scheiding wordt nagedacht, maar voorlopig is men nog niet zo ver. Alhoewel afvalverwerker HVC wel proeven doet met een na-scheider, is het nog onduidelijk of het wel genoeg goede scheiding van afval oplevert. Vooralsnog is de milieuwinst laag.

Om de kosten te drukken, heeft de wethouder in elk geval besloten om een campagne te starten tegen afvalbakken zonder sticker. Aan de hand van zo'n sticker controleert de gemeente of de bak wel geregistreerd staat en dus geleegd moet worden. Nu komen medewerkers van de ophaaldienst nog regelmatig illegale bakken tegen.



Afvalstoffenheffing in Westland laag

De afvalstoffenheffingen in Westland zijn overigens laag te noemen. Nu betaal je er als eenpersoonshuishouden zo'n 180 euro, waar je in Midden-Delfland bijna 240 euro kwijt bent. In Maassluis is dat zelfs ruim 300 euro. Meerpersoonshuishoudens moeten dit jaar in Westland in totaal 227 euro neerleggen, waar dat 318 euro in Midden-Delfland en zelfs 350 euro in Maassluis is.

Lees ook: Renewi gaat weer grofvuil aannemen van gemeente Westland