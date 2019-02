Buurt bijgepraat over coffeeshops binnenstad Delft

Kogelgaten in de ruit van coffeeshop The Game in de Delftse Breestraat. | Foto: District8

DELFT - Bewoners en ondernemers van de Breestraat en de Peperstraat in Delft zijn woensdagavond bijgepraat door burgemeester Marja van Bijsterveldt over de situatie rondom coffeeshops The Game en The Future. De shops werden afgelopen jaar verschillende keren beschoten. Ook ontplofte er een handgranaat.

Na een sluiting van drie maanden mochten de coffeeshops van de gemeente op 26 januari weer open. Maar de eigenaar besloot om ze dicht te houden. 'Hij is voornemens de zaak te verkopen', schreef de gemeente in een toelichting. De eigenaar zelf wilde toen niet uitweiden over zijn besluit.

Tijdens de bijeenkomst, op het stadskantoor, heeft een handvol geïnteresseerden een 'goed gesprek gehad' over de gebeurtenissen van het afgelopen jaar, laat een woordvoerder weten. Het gesprek met de burgemeester, de wijkagent en een teamchef van de politie duurde een uur.



Weer coffeeshops

Dat er op de plek van The Game en The Future weer coffeeshops terug zullen komen, lijkt voor de hand te liggen. Al heeft de gemeente op dit moment nog geen aanvragen voor een nieuwe vergunning binnen, aldus de woordvoerder.

Aanwezigen maakten zich vooral zorgen over overlast, onder meer van verkeer. Er is ook gepraat over voorwaarden voor een vergunning, die een nieuwe uitbater van coffeeshops zal moeten aanvragen. Een groepje van drie zal hierover verder in gesprek blijven met de gemeente.



Geen bezwaar

Eerder liet Van Bijsterveldt al weten dat ze geen bezwaar had tegen coffeeshops in de Breestraat en de Peperstraat. 'Als een nieuwe ondernemer aan de voorwaarden voldoet, kan hij de coffeeshops in de Peperstraat en Breestraat gaan exploiteren', schreef ze eerder.

