'Help het klimaat voordat de wereld vergaat', scholieren voeren actie in Den Haag

DEN HAAG - In Den Haag zijn donderdag scholieren bijeen om actie te voeren voor meer aandacht voor het klimaat. Ze blijven er voor weg van school. Onder het motto Youth for Climate zullen ze tegen het middaguur een korte protestmars door het centrum van de stad houden.

Op basis van signalen via sociale media verwachtten de organisatoren zelf tussen de 3000 en 4000 deelnemers aan de demonstratie. Onderwijsminister Arie Slob vindt het 'sympathiek als scholieren willen actievoeren' , maar zegt dat ze dit niet onder schooltijd moeten doen. De leerplicht gaat volgens hem voor.



'Drukker dan vooraf verwacht'

Initiatiefnemer van die actie is de 17-jarige Haagse scholier Stijn Warmenhoven , leerling van Dalton Den Haag aan de Aronskelkweg. 'We zijn helemaal niet blij met het huidige klimaatbeleid', legde hij uit. 'We willen echt dat de politiek er iets aan gaan doen.' Het is niet voor het eerst dat scholieren actievoeren voor het klimaat. In Zweden en België gingen ook al leerlingen de straat op.

Vanwege de klimaatdemonstratie was het bijzonder druk in de treinen richting Den Haag Centraal. Vanuit Utrecht, Leiden en Rotterdam waren 'grote reizigersstromen' op weg naar Den Haag, ook na de spits. 'Het is drukker dan vooraf was verwacht', liet een woordvoerder van de NS weten. De vervoerder vroeg de demonstranten om na aankomst in Den Haag niet in de stationshal te blijven hangen, maar meteen naar het Malieveld te gaan, zodat ze ruimte maken voor mensen die later zouden aankomen.



'Thinking in solutions, not in pollution'

Volgens de politie zijn er zo'n 4000 tot 5000 scholieren op het Malieveld aanwezig, maar volgens een van de organisatoren gaat het om 'aanzienlijk meer' mensen.

De leerlingen, vooral middelbarescholieren, lopen met spandoeken en borden met teksten als 'Geen gelul, uitstoot naar nul', 'Help het klimaat voordat de wereld vergaat', en 'Thinking in solutions, not in pollution'.



De scholieren werden toegesproken door een van de organisatoren vanaf een podium. 'Nederland voert al jaren geen zak uit. Daar moet vanaf vandaag verandering inkomen! Nederland doet altijd alsof we heel duurzaam bezig zijn, maar dat is helemaal niet zo. We moeten stoppen met praten en starten met doen!' Ook zongen scholieren vanaf het podium een zelfgemaakt lied tegen de politiek.