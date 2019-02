Scholieren voeren actie in Den Haag voor klimaat

DEN HAAG - In Den Haag komen donderdag scholieren bijeen om actie te voeren voor meer aandacht voor het klimaat. Ze blijven er voor weg van school. Onder het motto Youth for Climate zullen ze tegen het middaguur een korte protestmars door het centrum van de stad houden.

Op basis van signalen via sociale media verwachten de organisatoren zelf tussen de 3000 en 4000 deelnemers aan de demonstratie. Onderwijsminister Arie Slob vindt het 'sympathiek als scholieren willen actievoeren' , maar zegt dat ze dit niet onder schooltijd moeten doen. De leerplicht gaat volgens hem voor.

Initiatiefnemer van die actie is de 17-jarige Haagse scholier Stijn Warmenhoven, leerling van Dalton Den Haag aan de Aronskelkweg. 'We zijn helemaal niet blij met het huidige klimaatbeleid', legt Stijn uit. 'We willen echt dat de politiek er iets aan gaan doen.' Het is niet voor het eerst dat scholieren actievoeren voor het klimaat. In België gingen ook al leerlingen de straat op.