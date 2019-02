'Ik wil eindigen met een knal', Raymond van Barneveld begint aan laatste Premier League darts

DEN HAAG - Met het doel een mooi eind te breien aan zijn laatste jaar als topdarter begint Raymond van Barneveld donderdagavond aan de Premier League. Dit is een topcompetitie, waar de beste darters van de bond PDC aan meedoen. De Hagenaar treft in de eerste speelronde de Engelsman James Wade.

'Ik ben dankbaar dat ik nog een keer ben uitgenodigd voor de Premier League', laat Van Barneveld weten. 'Het is een eer om opnieuw in actie te mogen komen. Dat donderdagavond mijn laatste wedstrijd ooit wordt in Newcastle, is wel een gek gevoel. Maar ik zal me helemaal geven.'

Grote vraag is hoe het is gesteld met de vorm van de Hagenaar. Het afgelopen WK werd een teleurstelling voor Barney, met een nederlaag in zijn openingsduel tegen de Litouwer Darius Labanauskas. En tijdens een demonstratietoernooi dat eind januari plaatsvond, verloor hij drie keer kansloos van icoon Phil Taylor, met 11-5, 9-2 en 6-2. Wade is wel in vorm, zo liet hij begin deze maand zien in Milton Keynes. Daar bereikte hij de finale van het Masters-toernooi, waarin Michael van Gerwen te sterk voor hem was.



Rugblessure

Aan de Premier League nemen dit jaar - naast Van Barneveld en Wade - ook grote namen zoals Michael van Gerwen, Peter Wright, Rob Cross, Michael Smith, Mensur Suljovic, Dary Gurney en Gerwyn Price mee. De tiende plaats zou worden ingenomen door de Schotse topper Gary Anderson, maar die moest vanwege een rugblessure - waar hij al maanden last van heeft - afzeggen.

Om de opengevallen plaats in te vullen, verzon de dartsbond PDC iets nieuws. Negen verschillende spelers worden uitgenodigd om ieder een dag de plaats van Anderson in te nemen. Onder wie Leidschendammer Jeffrey de Zwaan.



'Op zich wel raar'

'Ze zijn bij de PDC heel creatief geweest', analyseert de Haagse dartscommentator en mastercaller Jacques Nieuwlaat. 'De Premier League wordt altijd in twee delen afgewerkt. Eerst spelen alle deelnemers een keer tegen elkaar, in week een tot en met negen. Daarna vallen de twee die het laagst op de ranglijst staan af en dan spelen de overige spelers nog een keer tegen elkaar. Maar nu wordt Gary Anderson tijdens de eerste negen weken vervangen door negen verschillende spelers. Iedere week een ander. Dat betekent dat de andere negen 'vaste namen' ieder een ander als opponent krijgen. Dat maakt het op zich wel raar.'

Helemaal, omdat de wedstrijden tegen de 'Gary Anderson-vervangers' voor de negen grote namen wel meetellen voor de punten. 'Ik denk dat het wel degelijk verschil maakt wie je treft', vertelt Nieuwlaat. 'Ik denk dat je bijvoorbeeld liever niet Glen Durrant - drievoudig wereldkampioen bij de concurrerende bond BDO - als tegenstander hebt. Maar een van de negen vaste namen gaat hem toch krijgen als tegenstander en de andere acht niet. Ik weet niet of dat helemaal eerlijk is...'



Ahoy

Nieuwlaat wijst ook op de wedstrijd die Rob Cross wacht tijdens de negende speelronde, in de Rotterdamse Ahoy. Die treft dan Jeffrey de Zwaan. 'Ik denk dat Rob Cross hiermee niet blij zal zijn. En heel Ahoy zal ongetwijfeld achter de Nederlanders staan. Dat maakt het extra lastig. Maar de filosofie van de bond PDC is: Gary Anderson is ook niet iedere week even sterk. Die kun je soms sterker en soms minder sterk treffen.'

In Rotterdam worden in totaal twee speelrondes afgewerkt. Raymond van Barneveld speelt tijdens de eerste avond in Ahoy tegen Daryl Gurney en de tweede dag tegen Michael van Gerwen. 'Dat zou op papier de laatste wedstrijd van Van Barneveld ooit in de Premier League kunnen zijn', beseft Nieuwlaat. 'Maar na het afzeggen van Gary Anderson is de kans voor hem groter om de eerste schifting te overleven. Want er valt er nu maar een darter af na de eerste negen weken.'



Emotionele avonden

'Het zullen in Rotterdam een paar emotionele avonden worden voor mij', beseft Van Barneveld. 'Ik ben vastbesloten om te eindigen met een knal. Ik wil de Premier League-trophy winnen.'