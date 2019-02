Start bouw fietscarrousels in Vruchtenbuurt Den Haag

DEN HAAG - De gemeente is begonnen aan de bouw van drie automatische fietscarrousels in de Haagse Vruchtenbuurt. De stallingen op de hoek van de Abrikozenstraat en de Pippelingstraat zijn over vier tot zes weken klaar. De overlast van fout geparkeerde fietsen in de wijk wordt hiermee aangepakt.

De Velowspace is een automatisch draaiende stalling waarbij de gebruiker de fiets aangereikt krijgt en de andere fietsen afgeschermd blijven. De precieze werking is te zien in een video van het bedrijf Lo Minck b.v., de producent van de fietscarrousels. In dedrie stallingen is plaats voor 72 fietsen. Voor afwijkende fietsen, bakfietsen of fietsen met een mand voorop is geen plaats.

Eerder werd al gebruik gemaakt van vergelijkbare stallingen in cominatie met OV-fietsen bij treinstations. Dit is de eerste keer in Nederland dat deze stallingen in een woonwijk worden geplaatst. De gemeente laat weten dat het gaat om een proef. Als na een jaar blijkt dat de fietscarrousel een succes is, wordt er gekeken naar een uitrol van het systeem in de rest van Den Haag.



Zwerffietsen

In de Vruchtenbuurt is er veel overlast van fout geparkeerde fietsen. Onlangs zijn daar achtergebleven zwerffietsen gelabeld. De gelabelde fietsen die er nog staan zullen binnenkort worden verwijderd. De gemeente biedt met deze automatische stallingen buurtbewoners de gelegenheid hun fietsen veilig en droog te stallen.

Buurtbewoners lieten op Twitter weten enthousiast te zijn over de nieuwe stallingen.



Abonnement

De 72 plekken worden allereerst vergeven aan de abonnementhouders van de oude fietsenstalling. Deze oude fietstrommels worden verplaatst naar de Vlierboomstraat. De andere plekken zijn voor een deel nog vrij. Een abonnement voor een plekje kost €7,50 per maand. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door de gemeente te mailen.

