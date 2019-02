Deel dit artikel:













Inval bij kaasmaker Celine Cheese in 's-Gravenzande Na een kwartier was het slot geforceerd | Foto: Omroep West

'S-GRAVENZANDE - Politie, Voedsel- en Warenautoriteit en Omgevingsdienst Haaglanden hebben donderdagochtend een inval gedaan in het pand van kaasmakerij Celine Cheese in de Franklinstraat in 's-Gravenzande. Buren klagen al een tijd over stank en overlast.

Het pand zat op slot, maar na een kwartier is het slot geforceerd. Het is niet bekend waar eigenaar Adib Ramadan is. Tekst gaat verder onder tweet.

De omgevingsdienst Haaglanden had het afgelopen jaar al een dwangsom opgelegd omdat de eigenaar weigerde een vereiste vetafscheiding te plaatsen. De riolering moest de afgelopen maanden diverse malen schoongemaakt worden omdat hij verstopt was.