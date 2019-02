Klimaatspijbelaars blij: 'Het was goud. Iedereen hing uit de ramen'

DEN HAAG - Duizenden scholieren hebben donderdag in Den Haag actiegevoerd voor het klimaat. Vanaf het Malieveld vertrokken zij voor een mars door het centrum. Hierbij riepen zij de politiek op om ambitie te tonen om klimaatverandering tegen te gaan. De actie verliep rustig en de organisatie spreekt van een groot succes.

In de loop van de ochtend stroomden jongeren vanuit het hele land richting Den Haag. De NS zag vele overvolle treinen. De scholieren verzamelden op het Malieveld, waar organisator Tom al onder de indruk was van de aantallen: 'Dit gaat alle verwachtingen te boven. De actie is nu al geslaagd. We gaan met zijn allen op mars.'

Rond 11.00 uur gingen de jonge actievoerders op pad door het centrum van Den Haag. De organisatie had opgeroepen om alles schoon te houden en niks kapot te maken. Daar hield de massa zich aan: terwijl deze leuzen scandeerde als 'CO2, weg ermee!', trok de groep rustig door het centrum. Niet iedereen kon meelopen, volgens de politie was het zo druk dat niet iedereen het Malieveld af mocht. Het verkeer werd tijdelijk tegen gehouden.

Tekst gaat verder onder tweet.



'Zo laat ik mijn stem horen'

'We kunnen onze stem laten horen hierdoor', aldus een jongen. 'Je moet hier wel als regering naar luisteren en het niet op de lange baan schuiven. Verder denken dan dit kabinet en regeerperiode. Ik vraag elk jaar mag ik meestemmen, maar dat ik nog niet. Ik laat zo wel mijn stem horen.'

Onder de demonstranten begaven zich niet alleen jongeren. Een stel grootouders was meegekomen om hun kleinkinderen te helpen. 'We hebben er allemaal een zooitje van gemaakt. Het is goed dat kinderen nu hun stem laten horen. We moeten zorgen dat de politiek zich niet te veel laat inpakken door de bedrijven.' Trots spraken ze: 'We zaten in de trein uit Utrecht die was afgeladen vol. Prachtig.'



'Ze moeten hier gehoor aan geven'

Toen de massa na een mars onder luid applaus van omstanders weer terugkeerde op het Malieveld, werd er tevreden teruggeblikt: 'Het was goud. Iedereen hing uit de ramen. Ze moeten hier op een gegeven moment gehoor aangeven, want wij gaan door.'



Rustige afloop

Ook Dilan van de organisatie was blij: 'Het ging veel beter dan verwacht. Er waren veel meer mensen.' Op de vraag wat ze zelf doet voor een beter klimaat, sprak ze: 'Ik scheid mijn afval en ga altijd op de fiets, maar het gaat niet meer om kleine dingen, het gaat nu om de grote aanpak.

Toen iedereen weer terug was op het Malieveld riep de organisatie op om verdeeld en rustig weg te gaan. Een dj bleef nog even draaien om het rustig af te bouwen. Tot dusver lijkt de aftocht soepel te verlopen.

Nu alle leerlingen weer terug naar huis zijn wordt het heel erg druk op Den Haag Centraal. De politie verwijst scholieren naar de goede ingangen.



