Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Jongen (16) en man (19) opgepakt voor woninginbraken (Foto: Omroep West / Pieter Kuipers)

DEN HAAG - Een 16-jarige jongen uit Den Haag is woensdag aangehouden in verband met inbraken in huizen in Den Haag en Rijswijk. Ook een 19-jarige Hagenaar is vastgezet.

Het onderzoek naar de woninginbraken, die door de inbrekers in wisselende samenstellingen werden gepleegd, startte vorig jaar. Op 7 december werden al drie verdachten - twee 20-jarige Hagenaars en één van 26 jaar - op heterdaad betrapt en aangehouden toen zij een inbraken bij een huis aan de Van Veendijk in Den Haag. Een agent raakte bij die aanhouding gewond en moest in het ziekenhuis aan zijn verwondingen worden behandeld. De 16-jarige jongen werd gearresteerd in een huis in Den Haag, de 19-jarige man in een Haags casino. Ze zijn naar het politiebureau gebracht voor verhoor. LEES OOK: Inbrekers rollen kluis naar buiten op rollator van slachtoffer