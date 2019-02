Rechter buigt zich vrijdag over politieacties bij ministeries

DEN HAAG - De politiebonden zijn boos op de Haagse burgemeester Pauline Krikke omdat zij een blokkade van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het kantoor van werkgeversvereniging VNO/NCW zou verbieden. Agenten willen de gebouwen blokkeren om aandacht te vragen voor een beter pensioen. Volgens een woordvoerder van Krikke is er helemaal geen verbod: 'Er is alleen gevraagd om het ministerie en VNO/NCW in te lichten.' Vrijdag buigt de rechter zich over de kwestie.

De politiebonden willen op 11 februari voor de ingang van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Malietoren (werkgeversvereniging VNO/NCW) gaan staan, omdat ze eisen dat het kabinet met nieuwe voorstellen komt voor het pensioen. Maar woensdag kwamen zij met het bericht dat Krikke deze blokkade wil verbieden, zonder daarvoor een goede reden te geven. De politiebonden zijn daarop 'woedend' naar de rechter gestapt. Vrijdagmiddag dient de rechtszaak.

ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp: 'We hebben een gesprek gehad met een woordvoerder van de burgemeester en kregen geen toestemming voor de blokkade. Tot gistermiddag, toen kwam er een mail dat we wel actie mogen voeren, maar onder bepaalde voorwaarden. De eerste voorwaarde is dat we het ministerie en VNO/NCW om toestemming vragen. Dat gaan we niet doen. Het grondrecht van collectieve acties wordt zo tot nul gereduceerd. Daarom zijn we naar de rechter gegaan.'



Burgemeester ontkent

Volgens een woordvoerder van burgemeester Krikke is er echter geen sprake van een verbod of beperking: 'De bonden hebben eerst een bericht gestuurd over de actie. Dinsdag hebben we een gesprek gehad en de regels uitgelegd. Vervolgens hebben we woensdag besloten dat de demonstratie kan doorgaan, maar hebben we wel gevraagd of ze de partijen even willen inlichten, zodat bij calamiteiten de doorgang vrij is. De demonstratie kan volgens ons gewoon doorgaan.'

De politiebonden willen dat de AOW-leeftijd op 66 jaar wordt bevroren, dat boetes op eerder stoppen met werken worden afgeschaft en dat ZZP'ers ook een goed pensioen kunnen opbouwen. Ook willen ze druk zetten op het kabinet om de kortingen op het pensioen te voorkomen.