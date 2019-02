Deel dit artikel:













Voor steekpartij opgepakte man blijkt onschuldig Slachtoffer steekpartij Van Alkemadelaan naar ziekenhuis gebracht | Foto: Nicky Pronk (Regio 15)

DEN HAAG - De politie heeft donderdag een 32-jarige Hagenaar vrijgelaten die verdacht werd van de steekpartijen in Den Haag woensdagavond. Hij was eerder op de dag in Sittard opgepakt, maar uit onderzoek is gebleken dat hij niet bij de incidenten betrokken was.

Aan de Van Alkemadelaan werd rond 19.15 uur een 17-jarige jongen in zijn arm gestoken. De dader zou hebben geprobeerd zijn fietsband lek te steken. Toen de jongen er wat van zei werd hij neergestoken. Hij moest naar het ziekenhuis. Vlak daarna werd in de De Mildestraat een hardloper gestoken. De politie ging er meteen vanuit dat de incidenten met elkaar te maken hadden en kwam met een signalement van de verdachte.