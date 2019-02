Romeinse Limespad is de mooiste wandelroute in de Benelux

REGIO - Wandelen in onze regio kan sinds dit weekeinde langs de mooiste wandelroute van de Benelux: het Romeinse Limespad. Limes is de naam van de grens van het oude Romeinse Rijk tussen Katwijk en Nijmegen. De 275 kilometer lange wandeltocht is door een deskundige jury van wandelaars uitgeroepen tot mooiste van het jaar.

De Limesroute, officieel Lange Afstands Wandelroute 16, bestaat sinds vorig jaar pas als volledig bewegwijzerde en beschreven voetttocht. De uitverkiezing tot beste wandeltocht is te danken aan de afwisselende landschappen waar je door loopt, duinen, polders, rivierdijken, beboste heuvels en de oude binnensteden van Leiden en Utrecht, en het routeboek dat erbij hoort.

Eén van de schrijvers van het boekje is wandeljournalist Jolanda Denekamp. 'Er staat niet alleen een routebeschrijving in met kaarten, maar ook veel foto's en veel informatie over de Limes, en hoe de Romeinen destijds geleefd hebben. Het is dus ook educatief.'



Brood met anijs en laurier

In het boekje is een recept opgenomen voor Romeins brood, wat onder meer wordt bereid met anijs en laurier. 'Eigenlijk moet je dan eerst zo'n broodje bakken, en dat meenemen in je rugzak en lekker onderweg opeten.'

Denekamp heeft de hele route gelopen. om te kijken waar de teksten over moeten gaan, en dan krijg je ook een binding.' Ze vindt de polders het mooiste aan de wandelroute. 'Ik ben zelf opgegroeid in Gelderland, in een bosachtige omgeving, en juist hier in de polders, met die mooie luchten, zoals vandaag, dat vind ik prachtig.'

