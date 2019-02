Paul Selier niet overleden door geweld bij aanhouding

Onderzoek op de Oude Dreef in Waddinxveen | Foto: Omroep West

WADDINXVEEN - De agenten die vorig jaar februari Paul Selier (39) hebben aangehouden in Waddinxveen, hebben juist gehandeld. Dat concludeert de Rijksrecherche na onderzoek, laat het Openbaar Ministerie donderdag weten. Selier overleed na de arrestatie. Het geweld dat agenten gebruikt hebben tijdens de arrestatie heeft daar niet aan bijgedragen.

Paul Selier wordt in februari aangehouden in Waddinxveen door twee agenten. 37 seconden van zijn arrestatie worden gefilmd. Eén agent gaat bovenop de Hagenaar zitten en geeft Selier een paar stompen in zijn zij.

De Hagenaar laat zich moeilijk controleren, zo is te zien op de beelden. Hij schreeuwt iets onverstaanbaars. Paul Selier overlijdt na zijn aanhouding, de Rijksrecherche start een onderzoek.



Vrouw en twee kinderen

In het bloed van Paul Selier werd na zijn dood cocaïne gevonden. Op verzoek van de nabestaanden doet het Openbaar Ministerie geen verdere mededelingen over de doodsoorzaak.

Selier zit in de autohandel, anderen kennen hem van zijn haringkar waarmee hij in het centrum van Den Haag stond. Hij laat een vrouw en twee kinderen, een zoon en een dochter, achter.

De arrestatie van Selier is gefilmd. Let op, de beelden kunnen als schokkend worden ervaren.



Reactie nabestaanden

De familie van Paul Selier laat via hun advocaat, Richard Korver, weten dat ze zich neerlegt bij deze beslissing. Wel is er een klachtenprocedure gestart bij de politie.

