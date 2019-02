Jutta Leerdam behaalt historische wereldtitel op teamsprint

'S-GRAVENZANDE - Jutta Leerdam heeft haar eerste wereldtitel in de wacht gesleept. De 20-jarige schaatsster uit 's-Gravenzande won donderdagmiddag in het Duitse kuuroord Inzell met Letitia de Jong en Janine Smit de teamsprint.

Het schaatstrio van bondscoach Jan Coopmans reed in de vierde en laatste rit tegen Italië de beste tijd: 1.26,28. Canada veroverde het zilver (1.27,21), het brons ging naar Rusland (1.27,26). Het was de allereerste keer dat het onderdeel op de wereldkampioenschappen afstanden werd gehouden.



Afvalrace over drie ronden

De teamsprint, nog geen olympisch onderdeel, is een afvalrace over drie ronden. Smit ging als kopvrouw iets te snel van start, waardoor Leerdam en De Jong aanvankelijk wat moeite hadden om aan te haken. Na een half rondje had het Nederlandse trio het goede ritme en de juiste slag te pakken.

Leerdam nam na het uitstappen van Smit het kopwerk goed over, waarna De Jong het karwei in de laatste ronde sterk afmaakte. Ze begon met een voorsprong van 0,17 seconde aan haar laatste omloop en kwam met een marge van 0,92 seconde op nummer twee Canada over de finish. De winnende tijd was een baanrecord en Nederlands record.



'Een goed begin'

Het vrouwenteam reageerde blij verrast. 'Een goed begin', zo glunderde Leerdam bij de NOS. Met 1.26,28 was het trio een kleine seconde sneller dan Canada en Rusland. 'Je ziet geen rondebord dus ik was mooi verrast', zei De Jong. Smit, die de eerste van de drie ronden op kop reed, beaamde dat. 'Ik had geen idee wat ik reed.'

'Ik denk dat we een goed team zijn met z'n drieën', zei Leerdam. In dezelfde samenstelling reden de drie schaatssters een keer eerder en toen wonnen ze ook. 'We hebben ook heel erg erop gelet dat de overnames goed gingen', zei De Jong. Volgens Smit is de teamsprint een onderdeel dat zeker potentie heeft. 'Het zou leuk zijn als het op den duur olympisch wordt.'

