Poolse moordverdachte wijst naar huisgenoot: 'Hij kan het gedaan hebben'

De politie doet onderzoek op de Weeshuisbaan in Bodegraven. (Foto: Media TV)

BODEGRAVEN - De Poolse moordverdachte Grzegorzk K. (35) denkt dat zijn huisgenoot de 34-jarige Kamil zo zwaar mishandelde dat de Poolse man overleed. Kamil werd op 23 juni dood gevonden in een huis aan de Weeshuisbaan in Bodegraven. 'Iemand anders heeft het fatale letsel toegebracht en dat zou de huisgenoot kunnen zijn', zei de advocaat van K. tijdens een niet-inhoudelijke zitting.

Op 23 juni werd Kamil dood gevonden in het huis aan de Weeshuisbaan, waar meerdere Polen woonden. Hij was zwaar mishandeld, op zijn hoofd getrapt en in zijn lichaam gestoken met een vork. Nog dezelfde de avond werd Grzegorzk K. opgepakt.

K. erkent dat hij Kamil de avond voor zijn dood twee klappen in zijn gezicht gaf, omdat ze ruzie hadden. Hij ging naar eigen zeggen weg en de volgende ochtend werd Kamil dood gevonden. Het Openbaar Ministerie (OM) denkt dat het niet bij twee klappen is gebleven.



Verklaringen huisgenoot wisselend

Een Poolse huisgenoot heeft verklaard dat K. een trappende beweging richting het hoofd van Kamil maakte. 'Maar zijn verklaringen zijn wisselend en doorspekt met tegenstrijdigheden en vaagheden', vindt de advocaat van K. Hij wil de huisgenoot oproepen als getuige. 'Het lijkt wel of de man iets te verbergen heeft.'

Het OM bevestigt dat de huisgenoot niet meteen het achterste van zijn tong liet zien, 'maar dat maakt hem nog niet meteen onbetrouwbaar.' Het OM vindt het geen probleem dat de huisgenoot als getuige wordt opgeroepen door de advocaat. Ook de rechter gaat daarin mee.



Schoenafdrukken op gezicht

Er zijn volgens de advocaat schoenafdrukken gevonden op het gezicht van het slachtoffer die overeenkomen met het profiel van de schoenen van K. 'Maar dat wil nog niet zeggen dat hij het heeft gedaan.' Ook vindt de advocaat het opvallend dat op de vork waarmee Kamil gestoken is, geen dna is gevonden van K.

De advocaat van K. vroeg om voorlopige vrijlating van de verdachte, maar het OM ziet dat niet zitten. Volgens justitie zijn er belastende smsjes die K. vlak na de mishandeling stuurde: 'Ik blijf wachten tot het donker wordt, dan ga ik hem wegvoeren. Ik ga levenslang zitten, hij ligt er en ademt niet meer. Ik drink, misschien wordt het ook mijn einde.'



Voorlopig vast

De rechter besloot dat K. voorlopig vast blijft zitten. De zaak wordt op 8 juli inhoudelijk behandeld.