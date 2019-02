Schaatsrivalen Kai Verbij en Kjeld Nuis nu samen wereldkampioen

REGIO - Kai Verbij uit Hoogmade en zijn Zoeterwoudse rivaal Kjeld Nuis zijn donderdagavond wereldkampioen geworden op de teamsprint. Samen met Ronald Mulder waren ze in Inzell oppermachtig op het splinternieuwe WK-onderdeel. Het was voor Verbij zijn tweede titel op de WK afstanden, Nuis deed het al voor de derde keer in zijn carrière.

Verbij, Nuis en Mulder zetten met 1.19,05 niet alleen de snelste tijd, maar ook een baanrecord neer. Het zilver ging naar Zuid-Korea (1.20,00), Rusland legde beslag op het brons (1.20,10). Eerder op de middag veroverde Jutta Leerdam met het Nederlands vrouwenteam al een historische wereldtitel.

In deze samenstelling met Ronald Mulder had het Nederlands team dit seizoen nog geen internationale race gereden op de teamsprint. Nederland won de eerste wereldbeker in Obihiro met Michel Mulder, Nuis en Verbij. De tweede in Tomakomai leverde zilver op (Dai Dai Ntab, Verbij, Nuis) en de derde wereldbeker eveneens (Michel Mulder, Ntab en Verbij). Door de drie podiumplaatsen eindigde Nederland op het al afgesloten wereldbekerklassement op de eerste plaats.



Concentratie niet verstoord

Nederland en Polen moesten in Inzell relatief lang wachten voordat ze van start konden gaan. Door een valpartij in de voorgaande rit bij de Noorse ploeg moest het ijs even worden gerepareerd. De concentratie bij de drie mannen van Oranje bleek niet verstoord. Ronald Mulder ging als kopman zoals verwacht snel van start, maar zorgde er wel voor dat zijn achtervolgende ploeggenoten goed de aansluiting met hem konden houden.

Verbij en Nuis, dit seizoen niet altijd even goede vrienden, reden daarna gezamenlijk sterk door. Met een minieme marge op Zuid-Korea begon Nuis solo aan zijn laatste rondje. Met een indrukwekkende eindsprint stelde de tweevoudig olympisch kampioen de eerste wereldtitel op dit onderdeel met ruime voorsprong veilig voor Oranje. Nuis was op de streep bijna een seconde sneller dan Zuid-Korea. 'Na mijn ronde zag ik dat we voor lagen en wist ik: Kjeld maakt het wel af', zei Verbij bij de NOS.



Spektakel en snelheid

'Dit is een heel gaaf onderdeel', vond Mulder. 'Er zit veel spektakel in en veel snelheid. Ik had al het idee dat we goed bezig waren, maar ik hoef die mannen alleen zo goed mogelijk af te zetten.' Ook Nuis wees op de snelheid van de drie ronden. 'Het gaat echt heel hard, op het scherpst van de snede. Het spelletje is supergaaf en het is natuurlijk leuk dat we winnen.'

