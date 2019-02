Deel dit artikel:













Dubbele villa in Alphen wordt vijftig meter verplaatst Het huis dat verplaatst wordt | Foto: Google Maps

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een twee-onder-een-kapwoning in Alphen aan den Rijn wordt vrijdag in zijn geheel verplaatst. 's Ochtends om 09.00 uur begint de operatie op de hoek van de Prins Hendrikstraat en de Maasstraat. Aan het einde van de middag moet het huis vijftig meter verderop in dezelfde Prins Hendrikstraat komen te staan.

Op de plek die vrijkomt wordt een nieuwe woning gebouwd. Naar verluidt laat de eigenaar daar een garage onder bouwen voor een bijzondere autoverzameling. Onder de woningen zijn gespecialiseerde voertuigen geplaatst. Daarop wordt het 650.000 kilo wegende gebouw vervoerd en waterpas gehouden, zodat de dubbele villa niet beschadigd raakt gedurende de verplaatsing.