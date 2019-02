Patrick Roest pakt zilver op 5000 meter tijdens WK afstanden

LEKKERKERK - Het is Patrick Roest niet gelukt om wereldkampioen te worden op de 5000 meter. De 23-jarige schaatser uit Lekkerkerk moest zich donderdagavond tevreden stellen met het zilver op de WK afstanden in Inzell. Het goud ging naar de Noorse verrassing Sverre Lunde Pedersen.

In zijn eerste WK-race op de 5000 meter zette Roest een tijd van 6.11,70 neer. Daarmee hield hij wel zijn ploeggenoot en de onttroonde wereldkampioen Sven Kramer (6.12,53), die genoegen moest nemen met brons, achter zich. Pedersen zegevierde met een persoonlijke toptijd van 6.07,16, tevens een baanrecord. De voor Canada uitkomende Ted-Jan Bloemen uit Gouda werd vijfde (6.13,79).

Nu voel ik me extreem slecht, ik ben echt kapot Patrick Roest – Winnaar van WK-zilver op de 5000 meter

Roest wist dat hij boven zichzelf moest uitstijgen om de tijd van Pedersen te verslaan. Hij probeerde het, maar het lukte niet. 'Ik wist wat voor rondjes Sverre had gereden. Dus het was zeker alles of niets', zei Roest bij de NOS. 'Ik hoopte iets bijzonders te kunnen doen, maar dat zat er niet in. Vier ronden voor het einde was het op. Nu voel ik me extreem slecht, ik ben echt kapot.'



Noren uitzinnig

Dat de Noren uitzinnig zijn is logisch, vond Roest. 'Het is een tijd geleden dat iemand anders dan Kramer wint op deze afstand. Wat Sverre hier doet, is heel bijzonder. Hij was echt de beste vandaag.'

