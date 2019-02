Nieuwe burgemeester Wassenaar moet verbinden: 'Niet continu elkaar de tent uit vechten'

WASSENAAR - De nieuwe burgemeester van Wassenaar moet een stevige bestuurder zijn, met natuurlijk gezag en verbindend. Dat blijkt uit de profielschets die donderdagavond is gepresenteerd. 'Ik wil niet dramatiseren, maar deze raadsvergadering is het begin van een nieuwe stap voor onze gemeente', zegt Laurens van Doeveren (VVD), voorzitter van de vertrouwenscommissie.

Naar verwachting wordt de opvolger van waarnemer Frank Koen medio juli bekendgemaakt. Wassenaar zoekt 'iemand met ruime bestuurlijke ervaring, bij voorkeur in het openbaar bestuur. En met relevante ervaring in regionale samenwerking als belangrijkste meerwaarde', zo luidt de profielschets.

'Wij zoeken geen hoge boom, maar wel één die verbindend en gezaghebbend is', aldus Van Doeveren. Inwoners en ondernemers hebben een stem gehad in het bepalen van die profielschets. Daarvoor is onder andere een inloopavond gehouden in het gemeentehuis. Ook hebben 252 mensen een online-enquête ingevuld, waarin ze konden aangeven welke kenmerken ze belangrijk vinden voor een burgemeester.



Roerige periode

Wie het ook wordt, hem of haar wacht de schone taak om af te rekenen met een roerige periode binnen het Wassenaarse bestuur. Jarenlang waren de onderlinge verhoudingen slecht, concludeerde toenmalig waarnemend burgemeester Charlie Aptroot bijna twee jaar geleden.

Zo stapte zijn voorganger Jan Hoekma eind 2016 op na een ernstige vertrouwensbreuk met de raad. Hem werd verweten dat hij te snel akkoord zou zijn gegaan met de komst van de Amerikaanse ambassade naar Wassenaar. Verder was er een spraakmakende seksrel in het villadorp.



Commisaris van de Koning

Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland, was donderdag ook te gast bij de gemeenteraad. Hij zegt wel een beeld te hebben gekregen van het soort burgemeester dat Wassenaar zoekt. 'Dan kom ik terecht bij uitgebalanceerd, verstandig, nuchter, vriendelijk, maar met gezag', somt Smit op.

Hou nou eens op met voortdurend te roepen dat zelfstandig blijven het allerbelangrijkste is Jaap Smit – Commissaris van de Koning in Zuid-Holland

Ondanks dat een fusie met buurgemeente Voorschoten van de baan is, lijkt er volgens hem nog steeds een grote angst voor binnen de Wassenaarse politiek. 'Hou nou eens op met voortdurend te roepen dat zelfstandig blijven het allerbelangrijkste is. Als je goed je best doet en gewoon je zaakjes normaal regelt, dan hoeven we het er ook niet steeds over te hebben.'



Belangrijk advies

Tot slot heeft Smit nog een belangrijk advies voor Wassenaar: 'Als je een verbinder zoekt, moet je je wel je realiseren dat je de instelling moet hebben met elkaar verbonden te willen zijn. Want wanneer je als raad elkaar continu de tent aan het uit vechten bent en dan tegen de nieuwe burgemeester zegt hij of zij moet ons weer verbinden, dan werkt het natuurlijk niet.'

LEES OOK: 'Verstandshuwelijk' tussen Wassenaar en Voorschoten afgeblazen, iedereen blij