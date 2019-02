Klein Zwitserland en HVV nemen maatregelen na steekpartij

DEN HAAG - Hockeyclub Klein Zwitserland heeft maatregelen genomen nadat een jeugdlid woensdag werd gestoken met een mes door een nog onbekende man. 'Bestuursleden en jeugdbestuursleden houden het terrein in de gaten', zegt Klein Zwitserland-voorzitter Pieterbas Kist. 'En met omliggende verenigingen hebben we contact.'

Volgens de politie heeft een man woensdagavond in Den Haag twee mensen neergestoken op straat. Aan de Van Alkemadelaan werd rond 19.15 uur een 17-jarige jongen die lid is van Klein Zwitserland in zijn arm gestoken. Een kwartier later werd in de buurt een hardloper meerdere keren gestoken. De politie vermoedt dat het om dezelfde dader gaat en is naar hem op zoek.

Donderdag werd iemand opgepakt die weer is vrijgelaten. 'Daar was ik een beetje verbaasd over', erkent Kist. 'Maar ja, het is goed dat de politie een onschuldig iemand niet langer vasthoudt. Als de verdachte nog vastzat, hadden we ook gesurveilleerd. Je weet niet of diegene die vast zit ook schuldig is.'



'Buurt is braaf'

'Het incident vond plaats in de fietsenstalling die we delen met de Max Health Club en tennisvereniging Leimonias', vervolgt de voorzitter. 'We zijn heel erg geschrokken. We hebben gisteren contact gehad met de familie van de jongen die gestoken. Gelukkig kon hij dezelfde nacht al thuis slapen.'

Als de jeugdleden van hockeyclub Klein Zwitserland trainen, wordt er gesurveilleerd. Een incident als de steekpartij van gisteren verwacht je ook niet in de buurt waar de vereniging ligt, volgens Kist. 'Die is braaf', zegt hij. 'We vinden het zelf nodig om te blijven surveilleren. Hoe lang we dat blijven doen, weet ik niet. Onze clubmanager heeft nauw contact met de politie.'



Verantwoordelijkheid van vereniging

Niet alleen bij de drie clubs die een fietsenstalling delen, wordt er extra gecontroleerd. Ook bij de naastgelegen voetbalclub HVV wordt gekeken of er geen vreemde figuren zijn die zich in de buurt ophouden. 'Ik heb mijn zoontje er net afgezet', zegt Kist. 'Er stonden twee mannen bij de fietsenstallingen. Het is wel makkelijker te controleren dan bij ons. De stalling is vlakbij de ingang.'

HVV-voorzitter Jeroen Smits vindt het een verantwoordelijkheid van zijn vereniging dat er extra op jeugdleden wordt gelet. 'De voetballertjes komen alleen op de fiets naar de club. Vrijwilligers houden de buurt in de gaten. Better safe than sorry in dit soort situaties.'



Banden lek gestoken

De extra bewaking bij HVV is op doordeweekse dagen. 'In het weekend komen de kinderen veelal met de ouders', weet de voorzitter van HVV. 'Vrijdag surveilleren we sowieso ook nog. Daarna gaan we monitoren wat we kunnen doen.'

De laatste weken werden er bij HVV banden lek gestoken in het fietsenhok. 'We wilden binnenkort camera's ophangen', vertelt Smits. 'Je hoopt dat het nu niet meer nodig is. Dat als de dader van het steekincident wordt opgepakt, het ook meteen is opgelost.'

