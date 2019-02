Deel dit artikel:













Van Barneveld onderuit bij eerste wedstrijd Premier League Darts Raymond van Barnveld | Foto: Lawrence Lustig PDC

DEN HAAG - Raymond van Barneveld is zijn afscheidstournee in de dartwereld slecht begonnen. Tijdens de eerste wedstrijd in de Premier League ging de Hagenaar met 7-4 onderuit tegen James ‘The Machine’ Wade.

Barney begon prima aan zijn partij tegen de Engelsman. De eerste acht legs gingen gelijk op. Bij een 4-4 stand gaf Wade extra gas en liep snel uit naar de 7-4 overwinning. Qua gemiddelden konden Barney en Wade redelijke cijfers overleggen. Barney gooide iets meer dan 95 met drie pijlen. De Engelsman kwam net boven de 99 uit. Wade gooide met meer dan vijftig procent wel veel beter uit. Barney bleef steken op 33 procent.



Laatste wedstrijd in Newcastle Barney gooide waarschijnlijk voor de laatste keer in zijn carrière in Newcastle. Dat dit mijn laatste wedstrijd ooit wordt daar, is wel een gek gevoel', zei hij nog voor het duel. 'Maar ik zal me helemaal geven.' Volgende week strijkt het pijlengooicircus neer in het Schotse Glasgow. Barney neemt het dan op tegen Gerwyn Price uit Wales. LEES OOK: Jeffrey de Zwaan speelt Premier League Darts: 'Kippenvel toen ik het hoorde'