Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











West Wekker: Blonde Dolly en kort geding politiestaking Westwekker

DEN HAAG - Goedemorgen! Blonde Dolly houdt sinds 1959 de gemoederen bezig. De Haagse prostituee werd in dat jaar vermoord. De dader is tot op de dag van vandaag onbekend. Tomas Ross schreef een boek over de geruchtmakende zaak en is te gast bij Radio West. Ook is vandaag het kort geding van de politiebonden tegen de Haagse burgemeester Pauline Krikke.

Wat kun je vandaag verwachten:

Schrijver Tomas Ross is te gast in het Radio West-programma Studio Haagse Bluf. De Haagse auteur heeft voor zijn nieuwe boek de gemeentegrenzen amper verlaten. De moord op de beroemde prostituee Blonde Dolly is het onderwerp van zijn bestseller. Tussen zes en zeven ’s avonds vertelt hij alles over de moordzaak en hoe het boek daarover tot stand kwam.

De politiebonden willen op 11 februari demonsteren omdat ze eisen dat het kabinet met nieuwe voorstellen komt voor het pensioen. Woensdag kwam het bericht naar buiten dat burgemeester Krikke deze demonstratie wil verbieden. De politiebonden zijn daaropvolgend woedend naar de rechter gestapt. Vandaag dient de rechtszaak.

In Alphen aan den Rijn wordt verhuizen vandaag wel erg letterlijk genomen. Een 2-onder-1-kapwoning in de Prins Hendrikstraat wordt in z'n geheel verplaatst. De operatie begint om 9 uur, aan het einde van de middag 50 meter verderop staan. Onder de woningen zijn gespecialiseerde voertuigen geplaatst. Daarop wordt het 650.000 kilo wegende gebouw vervoerd en waterpas gehouden, zodat het huis niet beschadigd raakt gedurende de verplaatsing.

Het weer: Er is veel bewolking met af en toe regen. De Zuiderwind trekt opnieuw flink aan, langs de kust tot hard of stormachtig, 7-8 Bft. Ook morgen is het met maxima van 9 of 10° zacht.



Beeld: MeteoGroup





Ga je de weg op? Kijk





En dit moet je nog even weten:

Vandaag in 1575 kreeg Leiden als eerste stad in de noordelijke Nederlanden een universiteit. De overlevering vertelt dat de Sleutelstad de onderwijsinstelling kreeg van Willem van Oranje. Dit als dank voor het heldhaftige verzet tijdens het Leids Ontzet tegen de Spanjaarden.

Op 8 februari 1947 won Jan van der Hoorn uit Ter Aar de negende Elfstedentocht. De schaatser overleed afgelopen april op 93-jarige leeftijd.

Vanavond op TV West: TV West Sport met ADO Den Haag-verdediger Shaquille Pinas

TV West Sport trapt het sportweekend af op vrijdagavond! Met wekelijks een vooruitblik op de wedstrijd van ADO Den Haag en een voorproefje van het topamateurvoetbal dat in het weekend op het programma staat. Ook veel prominente gasten in de studio en reportages en portretten uit de regionale sportwereld.

Elke vrijdag vanaf 17.00 uur en elk uur herhaald. Er is veel bewolking met af en toe regen. De Zuiderwind trekt opnieuw flink aan, langs de kust tot hard of stormachtig, 7-8 Bft. Ook morgen is het met maxima van 9 of 10° zacht.Ga je de weg op? Kijk hier of er files zijn.TV West Sport trapt het sportweekend af op vrijdagavond! Met wekelijks een vooruitblik op de wedstrijd van ADO Den Haag en een voorproefje van het topamateurvoetbal dat in het weekend op het programma staat. Ook veel prominente gasten in de studio en reportages en portretten uit de regionale sportwereld.