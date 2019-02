Deel dit artikel:













Davina Michelle blijft maar gaan: prijzen voor zangeres bij 100% NL Awards Davina Michelle bij de 100% NL Awards | Foto: ANP

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL - Davina Michelle uit Nieuwerkerk aan den IJssel is de grote winnares van de 100% NL Awards geworden. De zangeres kreeg donderdagavond in The Box in Amsterdam de prijs voor Talent van het jaar en Hit van het jaar. De 100% NL Awards zijn verbonden aan de radiozender 100% NL.

Hit van het jaar was natuurlijk haar grote doorbraak Duurt te lang. Met deze plaat was de zangeres ook meteen de hoogste binnenkomer in de top 2000 van 2018. Het nummer is een cover van Glen Faria. De plaat stond maar liefst elf weken op één in de Nederlandse Top 40. Begin januari kreeg Michelle ook al de prijs voor Muziekmoment van het jaar van de radiozender. Dit was voor haar optreden in het programma ‘De Beste Zangers van Nederland’. De 23-jarige nachtegaal zong de sterren van de hemel op het podium van de TV-show en brak landelijk door. LEES OOK: Davina Michelle doet voorprogramma P!nk op Malieveld