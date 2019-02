Toegangscontrole Campus Den Haag Leidse Universiteit uit vrees voor verstoring orde

DEN HAAG - In het Wijnhavengebouw van de Campus Den Haag van de Leidse Universiteit is vrijdag tijdelijk toegangscontrole ingevoerd. Volgens het universiteitsblad Mare is dat nodig omdat 'een of meer personen de orde zouden willen verstoren'. Studenten en medewerkers kunnen het gebouw alleen binnen op vertoon van de identiteitskaart van de universiteit. De regeling geldt van 10.00 uur tot middernacht.

'Het doel hiervan is de veiligheid van alle studenten, medewerkers en bezoekers te garanderen', staat in een mail aan de medewerkers en studenten. De reden van de extra controle is 'dat er een demonstratie zal worden gehouden in de directe omgeving, gerelateerd aan een bijeenkomst in Wijnhaven', is ook in de mail te lezen, waaruit de Mare citeert.

Universiteitswoordvoerder Caroline van Overbeeke zegt in de Mare dat de universiteit 'een serieus signaal heeft ontvangen dat een of meerdere personen van buiten de universiteit behoorlijk verstorend willen zijn in ons gebouw'. 'Daarom willen we niet dat iedereen vrijdag in- en uit kan lopen. Degene over wie het gaat heeft al eens eerder ergens verstorend opgetreden en wil ook hier op een vervelende manier reuring maken.'