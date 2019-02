Minder 'foute fietsen' op straat: D66 wil valetparking voor fietsers

DEN HAAG - D66 wil dat er een valetparking komt voor fietsen in de Haagse binnenstad. Marieke van Doorn van D66 wil op die manier het foutparkeren verminderen.

Het zorgt voor minder fietsen op straat en fietsers maken kennis met de stallingen, legt raadslid Marieke van Doorn uit. 'Het systeem met valetparking is simpel. Een fietser geeft zijn of haar fiets af bij de valetservice in het Haagse centrum en kan er op rekenen dat de fiets veilig en droog gestald wordt. D66 heeft het plan voor valetparking ingediend bij het Haagse stadsbestuur.

Ondernemers van het Noordeinde hebben al aangegeven wel oren te hebben naar het systeem van valetparking en zien het ook als een middel in strijd tegen de wildparkeerders.



Proef in Amsterdam

In Amsterdam was er eind vorig jaar al een tijdelijke valet-service voor fietsers. Wie met zijn fiets op de Dam kwam, kon hem inruilen voor een bonnetje en later weer ophalen. Het was een tijdelijk project om fietsers te wijzen op de nieuwe fietskelder onder het Beursplein.





