Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











VIDEO: Verhuizing woning Alphen razendsnel klaar: 'Gevraagd of hij nog één keer heen en weer wilde' Het huis is op zijn nieuwe plek aangekomen | Foto: Studio Alphen

ALPHEN AAN DEN RIJN - De verhuizing van een twee-onder-een-kapwoning in Alphen aan den Rijn heeft vrijdagochtend slechts een half uur geduurd. Binnen de kortste keren werd het complete gebouw vanaf de hoek van de Prins Hendrikstraat en de Maasstraat een stuk verderop in de straat neergezet. 'Jammer dat het zo snel is gegaan. Je had maar een kort moment om te genieten. Ik heb aan de aannemer gevraagd of hij nog één keer heen en weer wilde rijden', lacht Marcel Corts, de eigenaar van het huis.

De dubbele villa, met een totaalgewicht van zo'n 650.000 kilo, werd zonder problemen verderop in de straat geplaatst. De zoon van Marcel Corts, de 10-jarige Morris, nam een aantal van de laatste meters voor zijn rekening. Met joysticks en een helm op verplaatste de jonge Alphenaar zijn eigen huis. 'Dit vindt hij fantastisch, dit gaat hij nooit meer vergeten', zegt Corts tegen mediapartner Studio Alphen. Zodra de verplaatste twee-onder-een-kapwoning weer is aangesloten op de nutsvoorzieningen nemen Corts en zijn gezin weer intrek in het pand. 'En dan laten ze het hele gevaarte weer langzaam zakken, zodat het gebouw op de nieuwe fundering komt te staan.' Op de oude locatie laat Corts een nieuw huis bouwen. 'Het is voor ons de ultieme locatie. Verbouwen bleek te duur en we wilden een gebouw van veertien jaar oud niet slopen. Verplaatsen is het goedkoopst gebleken, en heel duurzaam.'

'Het ging vanzelf' De verplaatsing van de dubbele villa is een lastig karwei. Ondanks dat alles bij elkaar 650 ton weegt, is het een fragiel object om te verplaatsen. De voorbereidingen namen een krap jaar in beslag. 'Vanaf vorig jaar maart zijn we er al mee bezig. Het is geen appeltje-eitje', zegt aannemer Piet van 't Wout. 'Maar uiteindelijk, als je het probleem maar genoeg afpelt, kan je het oplossen.' Met nog een aantal meters te gaan loopt Van 't Wout op zijn gemak rond en staat de toegestroomde pers te woord. 'Het ging heel soepel. Het rijden ging makkelijk, het weer zat mee', zegt Van 't Wout. 'Het zit weleens mee in het leven.'