Wel of geen containerwoningen in Alphen; SP voert actie met zeecontainer

ALPHEN AAN DEN RIJN - De gemeente Alphen aan den Rijn is met woningcorporatie Woonforte in gesprek om te kijken wat een geschikte locatie voor containerwoningen is. Wethouder Gerard van As zegt dit in een reactie op de actie die de SP dit weekeinde voert met een als woning ingerichte zeecontainer.

De SP zet dit weekeinde op het Rijnplein een zeecontainer neer om de lange wachttijden voor woningen aan de kaak te stellen. Volgens de SP is de wachttijd voor een sociale woning in Alphen zeven jaar. Het voorstel om containerwoningen te bouwen valt niet in goede aarde bij de SP.

De partij wijst op containerwoningen die in Groningen staan en waar het afgelopen zomer zo heet was dat de bewoners in tenten de nacht moesten doorbrengen. Er zijn volgens raadslid Iris van de Kolk alternatieven. 'Als je de grond toch al hebt, dan moet je gaan bouwen'. Van de Kolk denkt daarbij aan prefab woningen.



Wat is een containerwoning?

Wethouder Gerard van As zegt in een reactie op de actie dat het de vraag is wat men onder containerwoningen verstaat. 'Er zijn tal van goede voorbeeldprojecten, bijvoorbeeld in Leiden. Dit zijn tijdelijke woningen die voldoen aan klimaatbeheersing en isolatie en er ook fraai uitzien. Het Rijnhavengebied is daar wellicht een geschikte locatie voor.'

LEES OOK: 'Wij schamen ons', burgemeester Lenferink door het stof vanwege containerwoningen