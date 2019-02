Deel dit artikel:













Overval op huis laat diepe sporen na bij Van Barneveld: 'Het is lastig om het een plek te geven' De opkomst van Raymond van Barneveld | Foto: Chris Dean/PDC

DEN HAAG - Of het dé reden is, weet de Haagse darter Raymond van Barneveld niet. Maar de overval vorig jaar juni op zijn huis heeft diepe sporen achtergelaten. 'Barney' ging donderdag in de eerste wedstrijd in de Premier League met 7-4 onderuit tegen James Wade.

'Die rechtszaak speelt mee. Dat is honderd procent zeker. Die zaak wil je een plekje geven, maar dat gaat lastig', vertelt Van Barneveld in het Omroep West-programma Muijs in de Morgen. 'Ik heb ook nagedacht om de Premier League over te slaan. Maar dat doe je ook niet zo snel. Ik wil er een mooi vaarwelseizoen van maken. Alleen is het niet makkelijk die zaak een plek te geven.' Drie mannen kregen celstraffen tot twee jaar opgelegd voor de overval op het huis van de Haagse darter. Tijdens de overval was zijn vrouw Sylvia thuis. Zij werd geschopt, geslagen en aan haar haren van de trap getrokken. Uiteindelijk wist ze te ontsnappen. Volgens één van de daders waren zij die nacht 'straalbezopen' en wilden ze 'gewoon inbreken'. Ze namen onder meer sieraden, een tas en geld mee.

Nederlaag op WK Darts Eind vorig jaar maakte Van Barneveld bekend dat hij na 2019 stopt met darten. Dat was voordat hij deelnam aan het WK darts. In het Londense Alexandra Palace verloor hij vervolgens zijn eerste wedstrijd van de Litouwse debutant Darius Labanauskas. Door die nederlaag zakte ‘Barney’ op de wereldranglijst van dartsbond PDC naar plek 28. Dankzij een wildcard mocht hij toch meedoen aan de Premier League Darts. 'Ik heb na het WK mijn rust genomen. De laatste twee weken ben ik continu bezig geweest met trainen. Ook omdat ik echt wil genieten. Ik heb me ook voorgenomen om ondanks de uitslag het publiek te bedanken. Maar het is toch de verbazing die elke keer toeslaat: heb ik wel genoeg gedaan?'

'Krijg klap na klap na klap' Van Barneveld begon nog prima aan zijn partij tegen Wade. De eerste zes legs gingen gelijk op. 'Op 3-3 break ik hem, maar vergeet ik mijn eigen leg te houden door drie pijlen op de dubbel te missen.' Uiteindelijk won de Engelsman met 7-4. 'Over het algemeen zit het qua scores wel goed, maar het afwerken laat ik op dit moment nog even na. Het is toch ritme en overtuiging. En als aangeschoten wild wordt het moeilijk om op te krabbelen als je klap na klap na klap krijgt.' Volgende week strijkt het pijlengooicircus neer in het Schotse Glasgow. Barney neemt het dan op tegen Gerwyn Price uit Wales. LEES OOK: 'Ik wil eindigen met een knal', Raymond van Barneveld begint aan laatste Premier League darts