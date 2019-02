Deel dit artikel:













Nijmegen ziet af van organisatie Final Four na vechtpartijen in De Uithof Politie verricht aanhouding bij controle bussen AHOUD Devils | Foto: District8

DEN HAAG - IJshockeyclub AHOUD Devils Nijmegen ziet af van de organisatie van de Final Four, de strijd tussen vier clubs om de Nederlandse titel die op 2 en 3 maart in Nijmegen zou plaatsvinden. Dat is volgens IJshockey Nederland gebeurd na intensief overleg met de politie en de gemeente Nijmegen. Afgelopen weekeinde misdroegen ijshockeyfans zich rondom de bekerfinale tussen het Haagse Hijs Hokij en AHOUD Devils.

'Het is ontzettend jammer dat door toedoen van enkelen een ijshockeyfeest voor velen wordt verpest', aldus Rob van Rijswijk, directeur van IJshockey Nederland. 'Met de betrokken clubs gaan we er het beste van maken en zorgen we gezamenlijk voor een ijshockeywaardige Nederlandse afsluiting van het seizoen.' De halve finales worden nu op vrijdag 1 maart op eigen terrein gespeeld. De finale vindt op zondag 3 maart op neutraal terrein plaats. 'Daarover worden clubs en fans op een later tijdstip geïnformeerd', meldt de bond.

Ongeregeldheden tijdens bekerfinale Hijs Hokij Den Haag verloor vorige week de bekerfinale van AHOUD Devils met 4-3 in de verlenging. Die wedstrijd werd gespeeld in De Uithof in Den Haag. Tijdens de wedstrijd werd een vrouwelijke beveiliger aangerand en liep een mannelijke beveiliger een gebroken neus op. Ook werd er een ruit vernield en een rookbom gegooid. Hijs Hokij-voorzitter Harry Vlaardingerbroek gaf eerder al aan mogelijk geen supporters van AHOUD Devils toe te staan bij een volgende wedstrijd tussen beide teams. LEES OOK: Nijmeegse ijshockeyfans missen finale na politiecontrole