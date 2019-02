'Ze zijn compleet uitgemergeld', aanspoelen zieke en dode zeekoeten groot raadsel

DEN HAAG - Voor Vogelopvang De Wulp in Den Haag is het een raadsel waarom er de afgelopen weken massaal zieke en dode zeekoeten aanspoelen aan de Nederlandse kust. 'De dieren die wij hier krijgen, zijn compleet uitgemergeld. Hun magen zijn helemaal leeg', zegt Pieter van Klaveren van de vogelopvang. 'Het is heel triest.'

Schattingen van het totaal aantal aangespoelde zeekoeten in Nederland lopen op tot 20.000, maar exacte cijfers zijn nog niet bekend. Er komen vaker pieken voor na een periode met zware weersomstandigheden, maar de mate waarin het nu gebeurt, is al jaren niet meer voorgekomen, melden onderzoekers van de Universiteit Utrecht.

De meeste verzwakte of dode dieren worden in het noorden van het land gevonden, maar ook bij De Wulp zijn er de afgelopen twee weken al ongeveer twintig zeekoeten binnengebracht. 'Een aantal zijn hier in de buurt aangespoeld, maar er komen ook vogels uit andere opvanglocaties bij ons', zegt Van Klaveren. De medewerkers van De Wulp proberen om vogels die nog leven er weer bovenop te krijgen. 'Maar vaak is dat geen succes en overlijden ze alsnog.'



Oorzaak nog onbekend

De oorzaak van de massale sterfte is onduidelijk. 'Er is een uitgebreide sectie verricht op een aantal overleden zeekoeten. Die zijn helemaal uitgehongerd. Hun magen zijn helemaal leeg. Normaal gesproken eten ze vis', zegt Van Klaveren. Ook worden hun organen bekeken en wordt er bloedonderzoek gedaan. 'Het is echt gissen naar de oorzaak. Er is op dit moment nog geen enkele aanwijzing dat het iets te maken zou hebben met de overboord geslagen containers in de Waddenzee.'

Onderzoekers van de universiteiten van Utrecht en Wageningen bundelen hun krachten in een groot onderzoek naar de dode dieren. Het is de bedoeling dat er minimaal 100 overleden zeekoeten worden onderzocht. Volgens de Universiteit Utrecht speelt het probleem alleen in ons land: in de buurlanden is weinig tot niets te merken van de sterfte. De eerste resultaten worden begin volgende maand verwacht.

