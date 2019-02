Politiebonden blazen kort geding tegen burgemeester Krikke af

DEN HAAG - Het kort geding dat de politiebonden tegen burgemeester Pauline Krikke van Den Haag hadden aangespannen, is van de baan. Dat heeft politiebond ACP laten weten. Volgens ACP-voorzitter Gerrit van der Kamp heeft burgemeester Krikke de voorwaarden die ze had gesteld aan een blokkadeactie, ingetrokken. Krikke weerspreekt dat ze voorwaarden had opgelegd.

De bonden gaan maandag de kantoren van werkgeversorganisatie VNO-NCW en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag blokkeren. Ze voeren actie voor een beter pensioen. Maar volgens de bonden stelde Krikke voorwaarden aan de blokkade. Zo zouden de bonden vooraf toestemming moeten vragen aan VNO-NCW en Sociale Zaken voor de actie. Dat pikten de politiebonden niet omdat ze vinden dat ze daardoor beperkt worden in hun demonstratierecht en stapten naar de rechter.

Inmiddels is Krikke volgens de bonden aan hun eisen tegemoet gekomen. 'Ze heeft aangegeven dat de actie alsnog door kan gaan zoals de bonden hem hadden aangezegd', staat op de website van de ACP. De burgemeester van Den Haag heeft ingezien dat het recht op collectief demonstreren/actievoeren niet kan tegen houden.'



'Actie kon altijd al doorgaan'

Volgens een woordvoerder van Krikke is er nooit sprake geweest van opgelegde voorwaarden en kon de actie altijd al doorgaan. 'De bonden hebben eerst een bericht gestuurd over de actie', zei hij eerder. 'Dinsdag hebben we een gesprek gehad en de regels uitgelegd. Vervolgens hebben we woensdag besloten dat de demonstratie kan doorgaan, maar hebben we wel gevraagd of ze de partijen even willen inlichten, zodat bij calamiteiten de doorgang vrij is. De demonstratie kon volgens ons altijd gewoon doorgaan.'

Komende maandag gaan de politiebonden actievoeren voor een goed pensioen. De politiebonden willen dat het kabinet de AOW-leeftijd op 66 jaar bevriest, dat boetes op eerder stoppen met werken worden afgeschaft en dat ZZP'ers ook een goed pensioen kunnen opbouwen.