Waarom waait het soms extra hard bij hoge gebouwen op een winderige dag? Huub Mizee | Foto: Omroep West

REGIO - Er staat al enige tijd een behoorlijke wind en dat kan voor heel wat overlast zorgen. Sterker nog, bij windkracht 4 of 5 kan er op sommige plekken, bijvoorbeeld bij gebouwen of tunnels, zomaar windkracht 7 of 8 ontstaan. Hoe komt het toch dat we soms bij gebouwen, en dan vooral bij hoge gebouwen, zoveel last hebben van de wind? Onze weerman Huub Mizee legt het uit.

Volgens Huub is het belangrijk om eerst te weten wat wind is. 'Wind is eigenlijk niks anders dan verplaatsing van lucht', legt hij uit. 'Lucht verplaatst zich van een gebied met veel lucht, naar een gebied met weinig lucht. En als het verschil groter is, dan zal het ook harder waaien.' 'Als de wind echter een gebouw of een muur tegenkomt, dan kan die lucht daar natuurlijk niet doorheen. Het moet er overheen of er langs', gaat Huub verder. 'Dat betekent dat er in dezelfde tijd veel meer lucht langs moet stromen. Omdat daardoor de lucht veel sneller gaat stromen, gaat het dus ook harder waaien.'

Het venturi-effect Dat is dus volgens Huub de oorzaak dat het langs gebouwen soms zo hard kan waaien. Volgens de weerman is er ook een deftig woord voor, namelijk 'het venturi-effect'.