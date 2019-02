Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











ADO Den Haag doet Fons Groenendijk nieuw contractvoorstel: 'Intentie is om er uit te komen' ADO Den Haag-trainer Fons Groenendijk | Foto; Soccrates Images

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft trainer Fons Groenendijk een aanbieding gedaan om langer bij de club te blijven. 'Vandaag ben ik op de kop af twee jaar in dienst. Misschien komt daar meer bij', zei hij vrijdag tijdens de persconferentie voor het uitduel met FC Emmen van zondag. De coach zei vervolgens dat hij binnenkort weer in overleg gaat. 'De intentie is om er uit te komen.'

Groenendijk volgde in februari 2017 de ontslagen Zeljko Petrovic op. Hij tekende toen een contract voor de rest van dat seizoen, met een optie voor nog twee jaar. Hij eindigde in dat jaar - nadat de ploeg in degradatienood verkeerde - uiteindelijk op de elfde plaats. Vorig seizoen bereikte hij met zijn selectie de play-offs voor Europees voetbal. De verbintenis van de oefenmeester loopt aan het einde van dit seizoen af.