Toko Toet: een klein eethuis met grote verhalen West Doc over Toko Toet | Foto: Omroep West West Doc over Toko Toet | Foto: Omroep West West Doc over Toko Toet | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Toko Toet, de oudste Indische toko van Den Haag, is een begrip. Een klein eethuis aan de Beeklaan, met een paar tafeltjes, waar al sinds de jaren vijftig eten wordt geserveerd en afgehaald. TV West zendt zaterdag 9 februari de Westdoc 'Toko Toet: een plek van Indische ontmoetingen' uit, waarin het levensverhaal wordt verteld van een groep vrouwen die allemaal na de oorlog in Nederlands-Indië hun bestaan in Den Haag hebben opgebouwd.

In de documentaire gaan Malou Landré en Elles de Bruin op zoek naar het verhaal van enkele vaste klanten van Toko Toet. Een groep Indische dames tussen de 84 en 95 jaar oud ontmoeten elkaar wekelijks in de toko. Een ontmoeting waar herinneringen boven komen over hun geboorteland Nederlands-Indië. Het land dat ze soms halsoverkop na de oorlog moesten verlaten. Een ontmoeting waar vooral het eten de hoofdrol speelt. 'Toko Toet: een plek van Indische ontmoetingen' is 9 februari om 16.00 uur te zien op TV West en wordt daarna elk heel uur herhaald.