Angenent heeft volste vertrouwen in terugkomst Elfstedentocht

WOUBRUGGE - De langste periode zonder Elfstedentocht ooit, zaterdag 9 februari is het zover. Sinds 4 januari 1997 is het ijs niet dik genoeg geweest voor de tocht der tochten. Met 8070 dagen is dat langer dan de periode 1963-1985, waarin er geen Elfstedentocht was.

Treurig nieuws voor de vele schaatsliefhebbers dat het inmiddels zo lang geleden is. Zij hopen elke winter op een 'it giet oan' vanuit Friesland.

Voormalig marathonschaatser Henk Angenent uit Woubrugge is de winnaar van de laatst verreden tocht op 4 januari 1997. Ook al is het nu zo lang geleden dat hij als eerste over de finish kwam op de Bonkevaart, nog steeds heeft hij het volste vertrouwen in een nieuwe Elfstedentocht.



Twee dagen

De Elfstedenorganisatie staat elke winter weer klaar voor de tocht. Als de vorst lang genoeg aanhoudt kan in enkele dagen besloten worden de tocht te organiseren. 'In 1997 had ik slechts twee dagen de tijd om me voor te bereiden op de tocht’, laat Angenent weten. 'Op 1 januari belde de Telegraaf mij met het nieuws dat het door zou gaan. Ik geloofde het eerst niet omdat het in de winter 95'-96' veel harder gevroren had en het toen ook niet doorging.'

Drie dagen later stond Henk Angenent dan toch aan de start in Leeuwarden. 'Van de wedstrijd zelf herinner ik me niet veel. Behalve het moment dat wij Franeker uit reden en ik in een kopgroep van zes man terecht kwam. Op dat moment had ik al een voorgevoel dat het wel eens een goede dag voor mij zou kunnen worden.'



Liever kwijt dan rijk

Toch benadrukt de voormalig marathonschaatser dat hij zijn titel als winnaar van de laatste Elfstedentocht liever kwijt dan rijk is. 'Het liefst heb ik dat de tocht gewoon doorgaat.' Geruststellend zegt hij: 'Ik heb er 100 procent vertrouwen in dat het ijs nog een keer dik genoeg wordt. In 2012 zaten we er ook zeer dichtbij.' In dat geval zou Angenent graag nog een keer deelnemen aan de ruim 200 kilometer lange tocht.

