Universiteit Leiden bestaat 444 jaar: hoogleraren geven gastles op basisscholen

REGIO - Het is feest vandaag bij de Universiteit Leiden. De oudste universiteit van Nederland bestaat deze vrijdag precies 444 jaar. Om deze geboortedag te vieren, geven 61 Leidse hoogleraren een gastles op basisscholen in Leiden en Den Haag.

'De deuren van de universiteit staan al vaak open, maar we weten dat meestal dezelfde mensen dan binnen lopen. Want niet iedereen kent ons, weet wat we doen of weet ons te vinden', legt rector magnificus Carel Stolker uit.

'Daarom draaien we het bij deze 444-viering om: we komen naar je toe. In je klas, in je wijk, in je straat. De hele viering is gericht op het verbinden met de inwoners en bezoekers van Leiden en Den Haag. Want de universiteit is er voor de samenleving.'

'Bij de inwijding moet het donker en koud zijn geweest'

De Universiteit Leiden werd in 1575 door Willem van Oranje aan de stad geschonken. Hij zou dit gedaan hebben, omdat Leiden zich zo dapper had verzet tegen de Spanjaarden. Volgens historicus Willem Otterspeer – die de dag van de inwijding reconstrueerde – 'moet het donker en koud zijn geweest, die dinsdag 8 februari 1575'.

De universiteit werd ingewijd met een optocht. Hierin liepen ook de hoogwaardigheidsbekleders en hoogleraren. 'Voorop liep Caspar Coolhaes, predikant ter stede, die toegezegd had een aantal theologische colleges te geven. En juristen, medici en filosofen die ook ieder beloofd hadden een paar lessen op hun vakgebied te geven', schrijft Otterspeer.



Meet the Professor-project

Tijdens de viering van de geboortedag houdt de universiteit ook zo'n optocht. Dit zogenoemde cortège krijgt dezelfde muzikale begeleiding als de optocht 444 jaar geleden. Ook is er een Meet the Professor-project. Voor dit project gaan 61 Leidse hoogleraren naar basisscholen in Leiden en Den Haag om gastles te geven aan in totaal 1600 leerlingen van groep 7. Ze bezoeken ook Den Haag, omdat de universiteit hier sinds 1999 vestigingen heeft.

