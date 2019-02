Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Man aangehouden die rugzak achterliet op Binnenhof Het Binnenhof is afgezet | Foto: Pim Markering

DEN HAAG - Op het Binnenhof in Den Haag heeft de politie vrijdag rond 13.30 uur een man aangehouden, nadat hij een rugzak had achtergelaten en dreigende taal zou hebben geuit. Een explosievenverkenner van de politie heeft onderzoek gedaan naar de rugzak, maar daar zaten geen explosieven in.

Het Binnenhof was enige tijd afgesloten, maar is inmiddels weer vrijgegeven.



Zoals elke vrijdag, was de ministerraad aan de gang, toen het Binnenhof werd afgezet. In het gebouw van de Tweede Kamer werden medewerkers opgeroepen niet bij de ramen te gaan staan. Die mededeling kwam van de beveiligingsdienst, meldt de NOS.