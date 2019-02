Tomas Necid start tegen FC Emmen in de spits

DEN HAAG - ADO Den Haag start zondagmiddag in FC Emmen met Tomas Necid in de spits. De aanvaller scoorde afgelopen weekend als invaller twee keer en hielp ADO aan drie punten. ‘Het kan best zijn dat hij nu die drempel heeft genomen’, zegt Fons Groenendijk die doelt op de opstartproblemen van Necid.

Verwachting ADO-trainer Fons Groenendijk:

‘Emmen ligt tegen de Duitse grens aan en die mentaliteit zie je terug in de ploeg. Bijvoorbeeld thuis tegen PSV. Ze hebben geen slechte selectie, daarnaast ook aardig ingekocht in de winterstop. Ze hebben veel meer opties dan wij denken. De groep zit goed in elkaar. Emmen hoeft zeker niet te degraderen.’

Vermoedelijke opstelling:

Groenendijk kiest tegen FC Emmen voor Shaquille Pinas naast Wilfried Kanon. Pinas is de vervanger voor de geschorste Tom Beugelsdijk. Voorin kampt de Haagse trainer met twee niet fitte spitsen (Falkenburg en Zhang). In de spits kiest Groenendijk, mede vanwege zijn goede optreden tegen Heracles Almelo, voor Tomas Necid.



Uitgelicht:

De laatste keer dat ADO Den Haag in Emmen speelde was in het seizoen 2007/2008. Door doelpunten van Yuri Cornelisse en Mimoun El Kadi won de Haagse ploeg met 2-1 van Emmen.



Mis niks van FC Emmen - ADO Den Haag:

ADO Den Haag op bezoek bij FC Emmen is zondagmiddag live te volgen via Omroep West. Jim van der Deijl en Pim Markering doen live verslag van de wedstrijd. Ook via onze social media-kanalen blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen.