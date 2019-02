Noordwijk 'gaat niet stuiteren' na eerste nederlaag

NOORDWIJK - Voor de voetballers van Noordwijk was het even wennen afgelopen zaterdag. De eerste nederlaag sinds april 2018 werd geleden tegen SteDoCo (0-1) en dat een week voor de topper in de derde divisie tegen nummer 2 DVS '33 Ermelo. Volgens Noordwijk-trainer Kees Zethof is er geen reden tot paniek.

'Het doet sowieso geen pijn hoor', lacht Zethof, die nuchter is over het verlies tegen SteDoCo. 'De competitie is heel lang, en wij gaan heus niet stuiteren naar aanleiding van die uitslag. Want eigenlijk speelden we een prima wedstrijd, ik was ook trots op mijn spelers, aleen de uitslag was anders dan we gewend zijn.'

'Ja, het is wel even wennen zo'n verlies', zegt Noordwijk-spits Tjeerd Westdijk, 'maar aan de andere kant weten we ook allemaal dat zo'n verlies er een keer aan zit te komen.' Toch merkt Westijk dat de wedstrijd tegen SteDoCo nog wel even in de koppies bleef zitten. 'Je gaat toch wat harder trainen, er is een opstootje hier en daar omdat iedereen er toch nog wel mee bezig is. Maar niet extreem.'



Topper tegen DVS '33

Zaterdag wacht voor koploper Noordwijk een fikse klus uit bij nummer 2, DVS '33 Ermelo. 'We benaderen deze wedstrijd eigenlijk als iedere andere wedstrijd en willen gewoon een goed resultaat neerzetten', zegt Westdijk. 'DVS bewijst wel dat ze vooral op eigen veld hele goede prestaties neerzetten. Wij zijn daar niet zo van onder de indruk', aldus trainer Kees Zethof, 'wij gaan ook lekker volle bak ertegenaan en dan zien we het wel.'