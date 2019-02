KNVB past regels aan na kritiek op late afgelastingen

REGIO - De KNVB laat voortaan de avond van tevoren weten of voetbalwedstrijden zijn afgelast. Dat meldt de voetbalbond op de website. Deze wijziging komt na de kritiek van afgelopen weekend. Toen maakte de KNVB pas zaterdagochtend bekend dat alle wedstrijden van Onder 7 tot en met Onder 10 zijn afgelast. Op veel velden stonden de wedstrijden toen al op punt van beginnen, of waren de teams onderweg.

'Tijdens de evaluatie over afgelopen weekend is gebleken dat onze communicatie rondom de afgelastingen heeft geleid tot opmerkingen en ongemak. Onze intentie is altijd om zoveel mogelijk wedstrijden door te laten gaan. Daarom werd het besluit tot zaterdagochtend uitgesteld, zodat de meest recente feiten en cijfers van MeteoConsult en consult beschikbaar zijn', schrijft de KNVB.

'We hebben echter gezien dat dit tot (te) veel onvrede heeft geleid. Dat is vervelend en onnodig. Daarom hebben we besloten de communicatieprocedure aan te passen.' Voortaan maakt de KNVB via haar website, de twitteraccounts en via voetbal.nl bekend of wedstrijden zijn afgelast. Dit gebeurt uiterlijk 22.00 uur de avond voor de wedstrijd. 'In uitzonderlijke gevallen zullen we dit op zaterdag of zondag doen om uiterlijk 06.00 uur.'



'Hier kweken we gezonde Hollandse jongens mee'

Na de afgelasting afgelopen weekend van de wedstrijden, kreeg de KNVB veel kritiek. Zo stonden veel kinderen al klaar om een balletje te trappen, toen de afgelasting bekend werd gemaakt. Ook over de reden van de afgelasting werd veel gefulmineerd. 'Dus de reden is verwachte neerslag en de gevoelstemperatuur!? Hier kweken we gezonde Hollandse jongens mee', schreef iemand.

