Snelheidsduivel Becker sprint sneller dan Messi en Ronaldo, Bolt en Bale gaan harder Tomas Necid viert zijn doelpunt met Sheraldo Becker en Aaron Meijers | Foto: Soccrates Images

DEN HAAG - ADO-speler Sheraldo Becker tikte afgelopen weekend tijdens een sprintduel in de 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Heracles Almelo bijna de 35 kilometer per uur aan. Daarmee behoort de buitenspeler tot de snelste van de eredivisie en zelfs de wereld. 'Ik kan nog sneller', bekent Becker. 'In 2018 heb ik zonder bal rond de 37/38 kilometer per uur gelopen.'

Als je de statistieken er bij pakt zie je dat een aantal voetballers gelijke of hogere snelheden heeft neergezet. Onder andere Arjen Robben en Gareth Bale zijn sneller. 'Qua snelheid kan ik me met zulke grote jongens meten, dat is alleen maar mooi. Het is een wapen van mij en daar maak ik altijd gebruik van', vervolgt Becker die sneller is dan supersterren Cristiano Ronaldo en Lionel Messi. De snelste 'voetballer' is Usain Bolt (momenteel clubloos). Hij tikte ooit tijdens het WK sprint op de 100 meter een snelheid aan van 44 kilometer per uur, ook Kylian Mbappe (Paris Saint Germain) kwam eind 2017 in de buurt van die snelheid. 'Die gaan harder dan mijn scooter', zegt Becker met een lach. 'Dan moet je een helm op.'

Helm op Met de snelheid die Becker afgelopen week bereikte moet je in het verkeer ook al een helm op. 'Soms haal ik mijn top niet in een sprint. Je moet soms afremmen en je stappen moeten kloppen om de voorzet te geven. Het zijn vaak te korte afstanden om je absolute snelheid te meten.'