Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Opnieuw verdachte aangehouden voor twee steekpartijen in Den Haag Slachtoffer steekpartij Van Alkemadelaan naar ziekenhuis gebracht | Foto: Nicky Pronk (Regio 15)

DEN HAAG - Een 41-jarige man uit Den Haag is donderdagavond aangehouden voor de twee steekpartijen aan de Van Alkemadelaan en De Mildestraat in Den Haag. Eerder donderdag werd een andere man aangehouden. Hij werd later vrijgelaten omdat hij niks te maken bleek te hebben met de incidenten.

De man is in een woning in Scheveningen aangehouden, meldt de politie. Op woensdag 6 februari werden kort na elkaar twee willekeurige mensen op straat gestoken. Beide slachtoffers moesten in het ziekenhuis aan hun verwondingen worden behandeld. Al snel bestond het vermoeden dat één man verantwoordelijk was voor beide steekincidenten. Inmiddels blijkt nu volgens de politie dat er mogelijk meer mensen de man zijn tegengekomen op de bewuste avond. De politie zoekt camerabeelden uit de omgeving en getuigen van de steekpartijen of mensen die door de verdachte zijn aangesproken. LEES OOK:

Klein Zwitserland en HVV nemen maatregelen na steekpartij

Voor steekpartij opgepakte man blijkt onschuldig