OM eist 7 jaar tegen kopstuk internationale drugsbende

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie heeft zeven jaar cel geëist tegen de bekende drugscrimineel John H. H. werd in december 2017 samen met zeven andere verdachten opgepakt toen hij in een hotelkamer op Scheveningen tientallen kilo's cocaïne wilde verkopen voor de Engelse markt.

Zijn klanten waren echter undercoveragenten. Naast de cocaïne vond de politie ook 300.000 euro cash en vier vuurwapens. De andere verdachten in de leeftijd van 42 tot 60 jaar komen onder meer uit Den Haag en Rotterdam. Tegen hen zijn celstraffen geëist van 5,5 (vijfmaal), 6 en 7 jaar.

H. was in de jaren negentig één van de leiders van de beruchte West-Brabantse York-bende. Hij kwam in 2007 vervroegd vrij nadat hij elf jaar celstraf had gekregen voor de export van xtc en cocaïne.

