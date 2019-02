Clip carnavalskraker kutkeeper is uit: VVSB-trainer Meijers in de hoofdrol

NOORDWIJKERHOUT - Een echte carnavalskraker heeft natuurlijk een videoclip. Dat is niet anders bij de nieuwe hit van VVSB-trainer Eric Meijers. Samen met de band De Sjonnies uit Nijmegen heeft hij het nummer 'Kutkeeper' opgenomen. De clip die bij het nummer hoort is vrijdag het wereldwijde web opgeslingerd.

Meijers zei twee weken geleden in het televisieprogramma TV West Sport dat het nummer een hit wordt. 'Het is ook een beetje om dat voorval met de kutkeeper te nuanceren', vertelde hij over hoe het nummer tot stand kwam. 'Met carnaval kun je op een hele ludieke manier de realiteit tentoonspreiden.'

Meijers haalde landelijke bekendheid door in de documentaire Voetbal is Oorlog meermaals het woord kutkeeper te gebruiken. De docu gaf een inkijkje in de degradatiestrijd van Achilles '29, dat toen in de eerste divisie speelde. Meijers was trainer van de Groesbeekse club.

